МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мировой танкерныйфлот постепенно устаревает, но представители отрасли не спешат закупать новые суда из-за сложности в выборе между традиционным и экоогичным видами топлива, пишет издание The Financial Times. Нефть резко дешевеет после новостей из Saudi Aramco

Соглано материалу, на сегодняшний день средний возраст танкеров равен 13,7 лет, что стало максимальным показателем за последние 15 лет. Сообщается, что средний возраст нефтяных судов и танкеров для перевозки других жидкостей достигает 12,9 лет, что является максимумом за 20 лет.

Кроме того, издание подчеркивает, что "старение" танкеров связано в том числе с использованием Россией списанных судов для поставок нефти в обход санкций ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью запретить странам блока импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), но не раньше чем через 2-3 года, так как в текущих условиях подобный запрет больно ударит по самой Европе.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам. В том числе это касается ценовых потолков на российские энергоресурсы.