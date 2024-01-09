2024-01-09T17:38:03+03:00
2024-01-09T17:38:03+03:00
2024-01-09T17:38:03+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240109/842752707.html
Всемирный банк спрогнозировал снижение мировых цен на нефть
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада... ПРАЙМ, 09.01.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, цена на нефть, всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/24/841402400.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/24/841402400.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/23/841402399.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/23/841402399.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/23/841402387.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/23/841402387.jpg
https://1prime.ru/oil/20240107/842742100.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, стоимость барреля нефти в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на 2024 год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с предыдущей оценкой в июне 2023 года.
В 2025 году прогнозируемая цена на нефть в мире составит 78 долларов за баррель, что на 6,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.
По оценке Всемирного банка, снижение стоимости нефти вызвано замедлением глобальной деловой активности.