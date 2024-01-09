ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в 2024 году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. СМИ: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти

Согласно представленным табличным значениям, стоимость барреля нефти в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на 2024 год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с предыдущей оценкой в июне 2023 года.

В 2025 году прогнозируемая цена на нефть в мире составит 78 долларов за баррель, что на 6,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.

По оценке Всемирного банка, снижение стоимости нефти вызвано замедлением глобальной деловой активности.