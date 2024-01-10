МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах 1%, при этом поставки на экспорт российской нефти снизились на 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%, сообщила "Транснефть". Эксперт оценил причину задержки поставок нефти с "Сахалина-1" в Индию

"О предварительных итогах транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году. Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента. При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%", — говорится в пресс-релизе "Транснефти".

Добавляется, что "Транснефть" в прошедшем году нарастила поставки нефтепродуктов из России в другие страны Евразийского экономического союза ЕАЭС на 29,3%, до 530 тысяч тонн, при фактической остановке поставок по трубе в западном направлении.

"В 2023 году компания "Транснефть" значительно, на 10,9%, увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов с 39 до 43,3 миллиона тонн", — также говорится в сообщении.

В "Транснефти" уточнили, что поставки на внутренний рынок выросли на 8%, до 14,6 миллиона тонн, а поставки на экспорт — на 12,5%.