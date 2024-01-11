МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Куба, возможно, будет закупать больше нефти и нефтепродуктов из РФ за счет роста розничных цен на топливо в этой латиноамериканской стране, сообщил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Власти Кубы актуализируют цены на топливо и электроэнергию

В начале года власти Кубы сообщили, что планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики. Цена литра бензина повысится до 156 кубинских песо (6,51 доллара) с 30 кубинских песо (1,25 доллара).

"В различные годы из России на Кубу осуществлялись незначительные поставки сырой нефти, а экспорт нефтепродуктов практически отсутствует. Однако возможно существенное увеличение таких поставок, о чем недавно заявляли официальные лица Кубы. В таком случае рост цен на внутреннем рынке страны повышает вероятность российских поставок и их своевременной оплаты на условиях, приемлемых для российских компаний", — сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, Куба могла бы самостоятельно обеспечивать себя топливом, но старое оборудование на нефтеперерабатывающих заводах и их низкая загрузка не позволяют ей это сделать. Соответственно, Кубе приходится покупать готовые нефтепродукты в других странах.

Амирагян объяснил решение повысить стоимость нефтепродуктов желанием властей Кубы выровнять внутренние и мировые цены с учетом реального курса национальной валюты. "Предполагается, что данная мера наряду с продажей части топлива на внутреннем рынке за доллары США повысит приток валюты, сможет обеспечить оплату импорта и снизит нагрузку на государственный бюджет", — добавил он. Вопрос стал актуальным для Кубы на фоне проблем с поставками нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы по льготным ценам.

Россия и Куба готовят межправсоглашение для поставки 1,64 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно, сообщал летом премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Он также добавил, что "Роснефть" готова реализовать этот проект.