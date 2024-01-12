МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский нефтегазовый бюджет может выиграть благодаря росту стоимости энергоресурсов из-за конфликта в Йемене, однако в целом резкий взлёт их цены маловероятен, заявил РИА Новости директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. В Совфеде не исключили подорожания нефти из-за ситуации в Йемене

"Если начало военной операции против хуситов приведет к дальнейшей эскалации и приведет к участию в военных действиях других стран Ближнего Востока, к примеру, Ирана, на стороне хуситов, то тогда можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть из-за возможных перебоев с поставками и отрицательного воздействия на мировую торговлю. Однако пока этот сценарий рынок рассматривает как менее вероятный", — отмечает эксперт.

"С другой стороны, рост цен на нефть и возможные проблемы с поставками у других производителей нефти Ближнего Востока является положительным фактором для нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ и доходов российских нефтяных компаний", — добавляет Салихов.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало рост стоимости энергоресурсов. Так, мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 4%, а стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель — впервые с 27 декабря.

Текущая реакция нефтяного рынка на начало военной операции против хуситов в Йемене оказалась относительно умеренной, добавляет Салихов. "На мой взгляд, пока преждевременно делать вывод о том, как военная операция скажется на мировом рынке нефти и мировой торговли", — подытожил он.