МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Предсказать рост цен на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке невозможно, заявил изданию "Лента.ру" независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. "По рекордным ценам". Европа покупает российскую нефть, пишет Independent

По словам аналитика, увеличение стоимости барреля нефти в перспективе до 100 долларов возможно. Он отметил, что в уравнении стоимости нефти участвуют не только покупатели и производители, но и трейдеры, которые стремятся к высокой прибыли вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

"Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября, но у цены на нефть с тех пор ниспадающий тренд (падение было до минус 18 процентов). Сейчас разница между ценой до конфликта и актуальной минус 10 процентов, что нелогично ввиду высоких рисков перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20 процентов мировой нефти", — заметил Демидов.

Эксперт подчеркнул, что в случае присоединения к конфликту Ирана стоимость нефти может превысить отмету в сто долларов за баррель, однако неизвестно, как долго цена останется на таком уровне, так как на это влияют продолжительность и сложность конфликта.

Кроме того, ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, так как продавцы не смогут продать достаточный объем, а покупатели будут ждать низких цен, заключил Демидов.

В контексте последних ударов США по Йемену, цены на нефть значительно выросли, превысив отметку в 80 долларов за баррель. Если в конфликт вокруг Йемена будут втянуты другие страны региона, такие как Иран, можно ожидать перебоев с поставками нефти и значительного роста цен на энергоносители, отметили в издании.

Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти.