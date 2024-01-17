МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури своим заявлением фактически подтвердил, что страна покупает российскую нефть по рыночным ценам, снижение же закупок связано с тем, что "черное золото" из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака оказалось дешевле, прокомментировал РИА Новости управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев. СМИ рассказало о влиянии активности хуситов на поставки российской нефти

"Министр нефтяной промышленности Индии Пури подтвердил, что российская нефть покупается и продается без учета какого-либо потолка, а по рыночным ценам, фактически таким же, по которым нефть продают Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак, к которым санкции не применяются. Причем в последние месяцы цена на нефть из этих стран даже ниже, что и обусловило некоторое снижение покупки нефти у России", — сказал эксперт.

Накануне Пури в интервью агентству Блумберг прокомментировал задержки с отгрузками российской нефти. По его словам, страна закупает нефть в портах, поэтому сложности могут быть на стороне доставки из-за санкций, в том числе потолка цен. Но, как он отметил, Индия выбирает поставщиков самой дешевой нефти по тендерам. Поэтому, если нефть РФ оказывается не самой дешевой, то страна покупает ее у Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ. Пури добавил, что, если бы Индия не покупала нефть в РФ, то цены в мире поднялись бы до 250 долларов за баррель.

Канищев отметил, что фактически в конце 2023 года Индия снизила объем покупки российской нефти примерно на 15%, или около 200 тысяч тонн в сутки.

Неделю назад газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные отслеживания Kpler, что начавшиеся в декабре задержки отгрузок нефти Sokol с проекта "Сахалин-1" продолжаются, и ряд танкеров, загруженных в декабре, простаивает без движения в море. Издание напомнило, что грузы с нефтью Sokol традиционно отправлялась в Индию, однако несколько ноябрьских партий с "Сахалина-1" после прибытия к берегам Индии так и не были отгружены.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 и Евросоюз ужесточили контроль за соблюдением потолка цен, а также ввели ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих российскую нефть якобы в нарушение ограничений.