МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом – в среднем до 70,4 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. ОПЕК ждет роста спроса на нефть в Индии в 2024 году

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 70,4 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе. Рост добычи нефти вне организации в 2024 году в декабрьском докладе ожидался на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Существенную поддержку росту также окажут шельфовые проекты – в основном в Латинской Америке, добавляется в докладе. В то же время наибольшее снижение добычи прогнозируется в Мексике и Анголе.

При этом в 2023 году добыча нефти странами вне ОПЕК, как оценивается, выросла на 2,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, до 69,1 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр оценок в сторону повышения для США, России и Латинской Америки компенсировал пересмотр в сторону понижения для Африки, Канады, европейских стран ОЭСР и других стран Евразии.