МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ОПЕК повысила оценку добычи нефти в США в 2023 году: согласно январскому докладу организации, показатель вырос на 1 миллион баррелей в сутки — до 12,89 миллиона баррелей в сутки. Займитесь Средней Азией. США предупредили о последствиях победы России

В предыдущем, декабрьском, докладе ОПЕК прогнозировала рост добычи в США в 2023 году на 0,85 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом — до 12,76 миллиона баррелей в сутки.

"Учитывая высокий уровень бурения нефтяных месторождений и закачивания скважин, добыча нефти и конденсата, по оценкам, в годовом исчислении выросла на 1 миллион баррелей в сутки и составила в среднем 12,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе организации.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году она может достичь 13,23 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 — 13,61 миллиона.

Добыча жидких углеводородов в стране в 2023 году, учитывая более высокие, чем ожидалось, объемы производства в последние месяцы, выросла в годовом выражении на 1,5 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 20,8 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада.

Несмотря на снижение буровой активности с начала 2023 года, производительность скважин и эксплуатационная эффективность, а также использование пробуренных, но незавершенных скважин, помогли увеличить добычу, отмечается в докладе.