МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в декабре выросла на 73 тысячи баррелей в сутки к уровню ноября — до 26,7 миллиона баррелей, при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,367 миллиона баррелей в сутки, ушедшая Ангола в статистике теперь не учитывается, следует из данных январского доклада ОПЕК. ОПЕК+ сохранит нефтедобычу на текущем уровне, прогнозируют эксперты

"По данным вторичных источников, в декабре 2023 года общий объем добычи нефти ОПЕК составил 26,7 миллиона баррелей в сутки, что выше на 73 тысячи баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти увеличилась в основном в Нигерии и Ираке, в то время как в Кувейте, Саудовской Аравии и Иране она снизилась", — говорится в докладе.

Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, теперь уже без Анголы, составила 21,594 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,961 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,367 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней.

В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой, и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.

ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого еще с лета 2023 года Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале текущего года к этим мерам добавились добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличила сокращение экспорта до 500 тысяч.