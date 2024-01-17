МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2023 года выросли на 7,3 миллиона баррелей, составив 2,819 миллиарда баррелей и оказавшись на 62 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

"Предварительные данные за ноябрь 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР выросли на 7,3 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2 819 миллиона баррелей, они были на 25 миллионов баррелей выше, чем год назад, но на 62 миллиона баррелей ниже последнего среднего пятилетнего значения и на 122 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", — сообщает ОПЕК.

Из них запасы нефти в ноябре составили 1,354 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,466 миллиарда баррелей. Уточняется, что нефтяные запасы за месяц снизились в европейской зоне ОЭСР, в то время как в американской и азиатско-тихоокеанской — увеличились.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.