МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в РФ в 2023 году, по оценке ОПЕК, снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,8 миллиона баррелей в сутки, оказавшись чуть выше декабрьского прогноза, следует из январского доклада организации. ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти и конденсата в ноябре в России

"В 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизилась на 0,3 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что здесь учтены все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года. По прогнозам, в 2024 году производство жидких углеводородов в России останется на уровне предыдущего года и составит в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В прошлом месяце ОПЕК ожидала, что в 2023 году добыча нефти и конденсата в РФ снизится на 400 тысяч баррелей в сутки и составит 10,6 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозам, в 2025 году добыча жидких углеводородов в России незначительно увеличится, на 30 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим годом, в среднем до 10,8 миллиона баррелей в сутки. Помимо наращивания добычи на нескольких нефтяных месторождениях, будут запущены проекты "Лукойла", "Русснефти", "Шешмаойла", "Газпрома", "Роснефти" и "Синтек-Ойла", — добавляется в докладе.

Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение действует до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно снижают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия с августа 2023 года сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь — 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноябрьской встречи ОПЕК+ Россия продлила добровольное сокращение нефтяного экспорта на первый квартал 2024 года и углубила его до 500 тысяч баррелей в сутки, указав при этом, что 300 тысяч баррелей придется на нефть, и 200 тысяч — на нефтепродукты. Саудовская Аравия, в свою очередь, на тот же срок продлила свое сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, а еще шесть стран ОПЕК+ взяли на себя дополнительные сокращения сверх квот суммарно еще на 700 тысяч баррелей.