МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже — если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены "черного золота" на 3-4 доллара за баррель, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

"Путь через Суэцкий канал является одним из важных направлений морских поставок нефти, на которое приходится порядка 10% глобальных потоков. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10-14 дней. Это означает удорожание услуг морской логистики, рост стоимости страхования грузов, а значит, поднимает стоимость конечного топлива", — сказал эксперт.

"Через Красное море проходит в сутки с севера на юг и обратно около 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Подсчитано, что если логистика изменится надолго, тогда это может повысить спотовые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится. Поставки нефти по Северному морскому пути в обозримом будущем не составят конкуренции традиционным маршрутам из-за слишком суровых климатических условий", — добавил он.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море заявила британская BP. На этой неделе и Qatar Energy приостановила поставки сжиженного природного газа.