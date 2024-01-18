МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре выросли на 1,3 миллиона баррелей, до 2,79 миллиарда баррелей, оставаясь ниже среднего пятилетнего уровня на 92 миллиона баррелей, а запасы в целом в мире опустились на 8,4 миллиона баррелей, до минимума с июля 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) в ОЭСР в ноябре выросли на скромные 1,3 миллиона баррелей, до 2 790 миллионов баррелей, что покрывает 61,3 дня форвардного спроса. Запасы оставались на 92 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, при этом дефицит наблюдался во всех категориях, за исключением прочих продуктов, к которым относится СУГ", — сообщает МЭА.

"Мировые наблюдаемые запасы нефти в ноябре снизились на 8,4 миллиона баррелей, до самого низкого уровня с июля 2022 года", — говорится в докладе. Само значение не уточняется. Вместе с тем, по предварительным данным, в декабре мировые запасы выросли.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.