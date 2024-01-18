МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в декабре увеличили добычу на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 33,07 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 390 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в декабре 33,07 миллиона баррелей в сутки. В ноябре их добыча составляла 35,01 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она снизилась на 60 тысяч баррелей в сутки. Ангола, покинувшая ОПЕК в декабре, в статистике не учитывается.

"Общий объем добычи 18 производителей, на которых распространяются квоты, оказался на 390 тысяч баррелей в сутки ниже предполагаемого целевого уровня в 35,46 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности группы, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,4 миллиона баррелей в сутки, причем около 60% резерва приходится на Саудовскую Аравию", — говорится в докладе.

В декабре добыча нефти всего ОПЕК+, включая страны, не имеющие квоты, выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 41,85 миллиона баррелей в сутки после того, как рост поставок из Нигерии, Ирака, Саудовской Аравии и Казахстана компенсировал потери в Иране, Кувейте и других странах. По данным МЭА, добыча 12 членов ОПЕК в декабре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки, до 27,02 миллиона баррелей в сутки, в то время как объем поставок из 10 стран, не входящих в ОПЕК, снизился на 20 тысяч баррелей в сутки, до 14,83 миллиона баррелей в сутки.

Однако, как ожидает МЭА, в январе добыча ОПЕК+ снизится из-за начала действия дополнительных ограничений поставок, введенных альянсом, и протестов, вынудивших закрыть крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии. Агентство считает, что добровольные ограничения, скорее всего, приведут к фактическому сокращению добычи примерно на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 4 кварталом 2023 года, что приведет мировые рынки к небольшому дефициту в начале года.

ОПЕК+ в 2023 году сокращал добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизились еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого еще с лета 2023 года Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале текущего года к этим мерам добавились добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличила сокращение экспорта до 500 тысяч.