МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Дании следует понимать, что ее планы блокировать проход танкеров с нефтью из России нарушают международное право, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Экспорт российской нефти достиг максимума с марта 2023 года

Ранее издание Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщило, что королевство, согласно новым планам Евросоюза, будет проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, идущие через ее воды.

Барбин отметил, что Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают", — пояснил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск