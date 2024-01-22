МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В России упали объемы переработки нефти, пишет Bloomberg. Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть

Уточняется, что с 11 по 17 января было переработано на 11 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период в начале январе. Bloomberg добавил, что по его подсчетам, по сравнению с декабрем суточные объема уменьшились на 38 тысяч баррелей и составили в первой половине января 5,51 млн баррелей в день.

Bloomberg полагает, что данный феномен вызван остановкой деятельности на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. 12 января предприятие сообщило о некоем инциденте, который приостановил работу.

Как отмечает издание, переработка на нижегородском НПЗ 11-17 января снизилась более чем на 51 тысячу барреля в день по сравнению со средним показателем на протяжении большей части декабря. Более того, меньше стали перерабатывать на заводах «Башнефти» и «Славнефти», подытожил автор статьи.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) писало, что добыча нефти в России в декабре 2023 года снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня ноября и составила 9,48 миллиона баррелей в сутки.