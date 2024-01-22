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2024-01-22T23:21:44+03:00
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2024
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Bloomberg сообщил о падении объемов нефтепереработки в России
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В России упали объемы переработки нефти, пишет Bloomberg. Уточняется, что с 11 по 17 января было переработано на 11 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период в начале январе... ПРАЙМ, 22.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, переработка нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В России упали объемы переработки нефти, пишет Bloomberg.
Уточняется, что с 11 по 17 января было переработано на 11 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период в начале январе. Bloomberg добавил, что по его подсчетам, по сравнению с декабрем суточные объема уменьшились на 38 тысяч баррелей и составили в первой половине января 5,51 млн баррелей в день.
Bloomberg полагает, что данный феномен вызван остановкой деятельности на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. 12 января предприятие сообщило о некоем инциденте, который приостановил работу.
Как отмечает издание, переработка на нижегородском НПЗ 11-17 января снизилась более чем на 51 тысячу барреля в день по сравнению со средним показателем на протяжении большей части декабря. Более того, меньше стали перерабатывать на заводах «Башнефти» и «Славнефти», подытожил автор статьи.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) писало, что добыча нефти в России в декабре 2023 года снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня ноября и составила 9,48 миллиона баррелей в сутки.