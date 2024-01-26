МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году будет на таком же уровне, как и в прошедшем году, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Богданов в кулуарах Дня экологии выставки-форума "Россия". "Казтрансойл" увеличит транзит нефти из России в Узбекистан

"Как и в этом (2023 году — ред.)", — ответил он на вопрос, какова будет добыча "Сургутнефтегаза" в 2024 году. Однако цифры по 2023 году Богданов не привел.

публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Она осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России — Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Компания была основана в 1993 году.