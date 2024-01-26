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Глава "Сургутнефтегаза" спрогнозировал объем добычи нефти в 2024 году
Нефть
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Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году будет на таком же уровне, как и в прошедшем году, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Богданов в кулуарах Дня экологии... ПРАЙМ, 26.01.2024
нефть, энергетика, новости, сургутнефтегаз, нефть, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году будет на таком же уровне, как и в прошедшем году, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Богданов в кулуарах Дня экологии выставки-форума "Россия".
"Как и в этом (2023 году — ред.)", — ответил он на вопрос, какова будет добыча "Сургутнефтегаза" в 2024 году. Однако цифры по 2023 году Богданов не привел.
публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Она осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России — Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Компания была основана в 1993 году.