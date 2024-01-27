2024-01-27T13:14:31+03:00
2024-01-27T13:14:31+03:00
2024-01-27T13:14:31+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240127/842908174.html
Глава Минэнерго спрогнозировал уровень добычи нефти в 2024 году
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Минэнерго России в 2024 году прогнозирует добычу нефти примерно на уровне прошедшего года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Мы должны не только добывать,... ПРАЙМ, 27.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России в 2024 году прогнозирует добычу нефти примерно на уровне прошедшего года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
"Мы должны не только добывать, но и развивать добычу ТрИЗов (трудноизвлекаемых запасов — ред.), должны еще выполнять рекомендации ОПЕК, поэтому плана конкретного сейчас нет. Мы прогнозируем на уровне прошедшего года примерно, но посмотрим, что будет по факту", — ответил он на вопрос о прогнозе добычи в 2024 году.