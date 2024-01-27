МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России в 2024 году прогнозирует добычу нефти примерно на уровне прошедшего года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. Reuters: Россия не может продать нефть Sokol из-за санкций США

"Мы должны не только добывать, но и развивать добычу ТрИЗов (трудноизвлекаемых запасов — ред.), должны еще выполнять рекомендации ОПЕК, поэтому плана конкретного сейчас нет. Мы прогнозируем на уровне прошедшего года примерно, но посмотрим, что будет по факту", — ответил он на вопрос о прогнозе добычи в 2024 году.