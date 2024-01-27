2024-01-27T16:04:28+03:00
2024-01-27T16:04:28+03:00
2024-01-27T16:04:28+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240127/842909096.html
"Газпром нефть" намерена продолжать поставки по Северному морскому пути
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, транспорт, бизнес, новости, россия, газпром нефть, поставки нефти, северный морской путь
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074817.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074817.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074816.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074816.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074804.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83307/48/833074804.jpg
https://1prime.ru/transport/20240127/842908151.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".
"Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", — сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.