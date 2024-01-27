МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". Глава "Росатома" назвал задачу России в отношении Северного морского пути

"Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", — сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.