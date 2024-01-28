МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. У южнокорейского порта Йосу стоят 14 судов с десятью миллионами баррелей нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", пишет Reuters. Россия экспортировала в 2023 году 193 млн тонн нефти в страны АТР

"Черное золото" не продано из-за антироссийских ограничительных мер США.

Агентство отметило, что на "Сахалине-1" 45 дней добывают столько сырья, сколько находится у границы Южной Кореи. Большей частью танкеров владеет компания SUN Ship Management, которая зарегистрирована в Дубае.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля 2023 года: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.