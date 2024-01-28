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https://1prime.ru/oil/20240128/842912630.html
В южнокорейском порту стоят 14 танкеров с российской нефтью
Нефть
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У южнокорейского порта Йосу стоят 14 судов с десятью миллионами баррелей нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", пишет Reuters. "Черное золото" не продано из-за антироссийских... ПРАЙМ, 28.01.2024
нефть, энергетика, новости, южная корея, российская нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. У южнокорейского порта Йосу стоят 14 судов с десятью миллионами баррелей нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", пишет Reuters.
"Черное золото" не продано из-за антироссийских ограничительных мер США.
Агентство отметило, что на "Сахалине-1" 45 дней добывают столько сырья, сколько находится у границы Южной Кореи. Большей частью танкеров владеет компания SUN Ship Management, которая зарегистрирована в Дубае.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля 2023 года: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.