МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Захват Ираном нефтяного танкера St Nikolas, с которого США ранее конфисковали 1 млн баррелей иранской нефти, является вполне закономерным ответом на "пиратские" действия Вашингтона, говорится в комментарии северокорейского агентства ЦТАК. Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

"США, привыкшие во всем мире расхищать и грабить, теперь, после того, как их схватили за руку, с самого начала года терпят унижения. И то, что гнусный разбой США, грабивших посреди бела дня и разжиревших на отъеме чужих богатств, предстал перед судом справедливости — вполне заслуженно", — говорится в комментарии агентства.

В Оманском заливе вооруженные люди 11 января захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании. Танкер перевозил 145 тысяч тонн нефти из Басры (Ирак) в Алиагу (Турция). Иранские СМИ сообщили, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Ранее судно называлось Suez Rajan и было вовлечено в многолетний спор, в результате которого министерство юстиции США конфисковало 1 миллион баррелей иранской нефти, находившейся на нем. Сомалийские пираты активизировались на фоне атак в Красном море

ЦТАК отмечает, что США неоднократно пытались присвоить иранскую нефть, ссылаясь на санкции, введенные против этой страны. Так, в августе 2020 г. США "отняли" 1 млн 120 тыс. баррелей нефти у танкера с иранской нефтью, плывшего в Венесуэлу, а феврале следующего года в акватории ОАЭ задержали еще один танкер, с которого было изъято около 2 млн. баррелей нефти, впоследствии проданных за 110 млн долларов.

Позиция Ирана заявившего, что захват танкера St Nikolas был ответом на грабеж нефти со стороны Вашингтона, и впредь Тегеран не будет прощать попытки краж и угроз свой стране, называется агентством "заслуженным наказанием для современной "пиратской державы", каковой являются США".

При этом ЦТАК подчеркивает, что "пиратские действия" Вашингтон совершает не только в отношении Ирана. В пример также приводится Сирия, куда США проникли "разбойническим способом" и теперь экспроприируют как нефть этой страны, так и ее сельскохозяйственную продукцию, в том числе хлопок и зерновые.