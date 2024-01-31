МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent — это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Цены на нефть выросли в ходе торгов во вторник

Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть — в 2022 году и в начале 2023 года.

"Сейчас — связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", — прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.