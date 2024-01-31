2024-01-31T12:23:15+03:00
2024-01-31T12:23:15+03:00
2024-01-31T12:23:15+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240131/842944601.html
Новак объяснил, когда снизится дисконт на нефть Urals
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Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent — это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет... ПРАЙМ, 31.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, энергетика, дисконт нефти urals
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent — это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть — в 2022 году и в начале 2023 года.
"Сейчас — связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", — прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.