МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. МВФ спрогнозировал снижение цен на нефть

"Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", — ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами.

Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.