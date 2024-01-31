2024-01-31T12:25:48+03:00
2024-01-31T12:25:48+03:00
2024-01-31T12:25:48+03:00
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https://1prime.ru/oil/20240131/842944680.html
Мировые цены на нефть адекватно отражают ситуацию на рынке, заявил Новак
Нефть
Новости
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Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть,... ПРАЙМ, 31.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, нефть, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", — ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами.
Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.