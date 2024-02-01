МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Позиция альянса ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поможет мировым ценам на сырье вырасти в феврале к 90 долларам за баррель с текущих 80 долларов, прокомментировал РИА Новости генеральный директор "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Новак оценил влияние решений ОПЕК+ на мировой рынок нефти

Мировые цены на нефть в конце 2023 года существенно просели, несмотря на ближневосточный конфликт. Эксперт пояснил такой пессимизм рынка сокращением темпов роста экономики Китая и стран Евросоюза. Но на прошлой неделе цены достигли трехмесячных максимумов. Январское ралли котировок обусловлено позитивными ожиданиями по перспективам экономик США и Китая, отметил он.

"Демонстрирующая хорошую динамику экономика США и стимулирующие меры в Китае укрепляют надежды инвесторов, трейдеров и производителей на увеличение спроса на сырую нефть в 2024 году", — подчеркнул Терешкин.

"Можно прогнозировать, что при сохранении текущего позитивного фона по ускорению мирового экономического роста, а также продолжению курса ОПЕК+ на ограничение добычи и сохранению текущих рисков для судоходства в Красном море, цены на нефть в течение февраля будут стремиться к верхней границе диапазона 85–90 долларов за баррель", — полагает собеседник агентства. Сейчас эталонная нефть марки Brent стоит около 80 долларов за баррель.

В четверг пройдет министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC). Традиционно он не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию о целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают от мониторингового комитета ОПЕК+ новых рекомендаций.

ОПЕК+ в 2023 году сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня августа 2022 года. В июне альянс объявил о снижении с 2024 года целевого уровня добычи нефти еще на 1,4 миллиона баррелей. Также на ноябрьской встрече ОПЕК+ шесть членов альянса ввели на первый квартал 2024 года дополнительные добровольные ограничения суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия до конца марта продлила сокращение на 1 миллион баррелей, а РФ углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.