МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в начале торгов в пятницу, получив поддержку от решения ОПЕК+ о сохранении прежних уровней добычи. Тем не менее по итогам недели нефть может подешеветь на фоне неподтвержденных сообщений о договоренности Израиля и ХАМАС о временном прекращении огня.

В 04.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 37 центов, или на 0,5%, по 79,07 доллара за баррель, а контракты на WTI — с повышением на 30 центов, или на 0,4%, по 74,12 доллара за баррель.

Источники в ОПЕК+ сообщили в четверг, что министры стран альянса не вносили изменений в политику по добыче и что решение о том, продлевать ли добровольное ограничение, действующее до конца 1-го квартала, будет приниматься в марте.

Объявленное в ноябре добровольное сокращение добычи ОПЕК+ составляет 2,2 млн баррелей нефти в день.

Сокращение добычи ОПЕК+ будет ограничивать предложение нефти в 1-м квартале на фоне нормализации ее производства в странах, не входящих в альянс, и замедлении наращивания добычи в США до 300 000 баррелей в день в 2024 году с 800 000 баррелей в день в 2023 году, отмечается в аналитической записке ANZ Research.

Поддержку ценам на нефть оказывает также решение Федеральной резервной системы США о сохранении диапазона ключевой процентной ставки без изменений, на уровнях 5,25%-5,50%. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки достигли пика и будут снижены в предстоящие месяцы.

Более низкие процентные ставки повышают доступность заемных средств для потребителей, что может придать импульс росту экономики и спросу на нефть.

Между тем по итогам недели цены на нефть могут снизиться примерно на 5%. Неподтвержденные сообщения о достижении Израилем и ХАМАС договоренности о прекращении огня ограничили рост фьючерсов, и в четверг они закрылись с понижением более чем на 2%.

"Недавние сообщения о прогрессе в переговорах о длительном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, способном ослабить геополитическую напряженность, заставляют инвесторов занимать выжидательную позицию", — говорит старший рыночный аналитик Philip Nova Приянка Сачдева.

Кроме того, российские нефтяные танкеры продолжают беспрепятственно ходить через Красное море, вопреки опасениям относительно наличия серьезной угрозы для мировых поставок нефти, отмечает Сачдева.

Хуситы, последние месяцы подвергавшие обстрелам суда в Красном море, заявили в четверг об атаке на британское торговое судно.