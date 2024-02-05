МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. По итогам января 2024 года число греческих танкеров, перевозящих российскую нефть сократилось до восьми, сообщает Bloomberg. США раскрыли, как сами использовали "лазейку" в санкциях на нефть

В 2023 году Греция была основным морским перевозчиком российской нефти в Европе, однако в начале 2024 года количество танкеров упало вдвое, отметили в издании. Согласно данным аналитиков, одним из ключевых факторов сокращения стали ограничения со стороны Соединенных Штатов в отношении иностранных сырьевых трейдеров и судоходных компаний, которые содействуют России в обходе западных энергетических санкций.

Ведущую роль Греции в транспортировке российской нефти установили в декабре 2023 года, и с января по декабрь судовладельцы из этой страны перевезли 20 процентов всех партий нефти из России и почти треть экспорта нефти сорта Urals.

Ранее Кремль требовал отменить санкции, как и потолок цен на нефть. Российская сторона настаивала, что подобные меры приведут к дестабилизации рынков. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия адаптировалась к санкциям, а также научилась хеджироваться от санкционных рисков.