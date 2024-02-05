2024-02-05T13:54:53+03:00
2024-02-05T13:54:53+03:00
2024-02-05T13:54:53+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240205/842986280.html
СМИ назвали число греческих танкеров, перевозящих российскую нефть
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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По итогам января 2024 года число греческих танкеров, перевозящих российскую нефть сократилось до восьми, сообщает Bloomberg. В 2023 году Греция была основным морским перевозчиком... ПРАЙМ, 05.02.2024
нефть, энергетика, новости, россия, греция, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. По итогам января 2024 года число греческих танкеров, перевозящих российскую нефть сократилось до восьми, сообщает Bloomberg.
В 2023 году Греция была основным морским перевозчиком российской нефти в Европе, однако в начале 2024 года количество танкеров упало вдвое, отметили в издании. Согласно данным аналитиков, одним из ключевых факторов сокращения стали ограничения со стороны Соединенных Штатов в отношении иностранных сырьевых трейдеров и судоходных компаний, которые содействуют России в обходе западных энергетических санкций.
Ведущую роль Греции в транспортировке российской нефти установили в декабре 2023 года, и с января по декабрь судовладельцы из этой страны перевезли 20 процентов всех партий нефти из России и почти треть экспорта нефти сорта Urals.
Ранее Кремль требовал отменить санкции, как и потолок цен на нефть. Российская сторона настаивала, что подобные меры приведут к дестабилизации рынков. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия адаптировалась к санкциям, а также научилась хеджироваться от санкционных рисков.