ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Польша должна рассмотреть возможность вернуть себе 30% акций Гданьского НПЗ, ранее проданные саудовской компании Saudi Aramco, заявил вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после окончания заседания Совета министров. В Польше отказались отвечать на вопрос об исполнителе взрыва на Севпотоках

В конце 2022 года Orlen завершил сделку по продаже государственной нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ. Aramco получила 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающей в семи польских аэропортах. Кроме того, стороны заключили соглашение, по которому Aramco будет поставлять сырье, покрывающее около 45% спроса Orlen Group на нефть.

"Что касается объединения Lotus и Orlen, то это не подходящее слово. Это не было объединение. Это была приватизация Lotus, продажа национального достояния. Наши предшественники часто говорили, что что будут выкупать активы, которые были приватизированы ранее, а довели до того, что очень хорошо работающий НПЗ, очень хорошо функционировавший концерн, которым был Lotos был приватизирован и продан. Огромная часть Lotos была приватизирована и продана", — сказал Косиняк-Камыш.

"Я считаю, что этим должна заняться комиссия, которая в состоянии выяснить, кто и зачем привел к продаже национального достояния. Если была бы возможность, чтобы Lotos снова был снова полностью польским, то я в этом конечно заинтересован", — подчеркнул вице-премьер.

В понедельник Высшая контрольная палата Польши (NIK) распространила заявление, в котором говорится, что польский энергетический концерн Orlen продал 30% Гданьского НПЗ саудовской компании Saudi Aramco почти на миллиард долларов дешевле рыночной стоимости. По данным контрольного ведомства, цена продажи пакета акций Гданьского НПЗ в пользу компании Saudi Aramco составила 1,1 миллиарда злотых (275 миллионов долларов), хотя их стоимость была определена NIK в 4,6 миллиарда злотых (1,15 миллиарда долларов). Одновременно компания Aramco получила право вето в отношении ключевых стратегических решений в области управления Гданьским НПЗ.