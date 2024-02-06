МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Морские поставки российской нефти восстановились после сбоя, страна нарастила показатель на 880 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы

Ранее экспорт российской нефти снизился на 250 тысяч баррелей в сутки на фоне морозов, штормов в Приморье и ремонтных работ в терминале Усть-Луга. Период перебоев продолжался с 22 по 28 января.

По данным издания, 29 января — 4 февраля объемы увеличились поставки из Усть-Луга и Приморска, 11 танкеров завершили погрузку в порту Козьмино.

"В результате еженедельные поставки нефти из России в среднем увеличились примерно на 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), до самого высокого уровня с начала 2024 года", — сказано в публикации.