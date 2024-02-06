2024-02-06T16:14:00+03:00
2024-02-06T16:17:29+03:00
2024-02-06T16:14:00+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240206/842997763.html
Bloomberg: поставки нефти из России восстановились после сбоев
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Морские поставки российской нефти восстановились после сбоя, страна нарастила показатель на 880 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее экспорт... ПРАЙМ, 06.02.2024
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, поставки
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435114.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435114.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435113.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435113.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435101.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83843/51/838435101.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240206/842995313.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Морские поставки российской нефти восстановились после сбоя, страна нарастила показатель на 880 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее экспорт российской нефти снизился на 250 тысяч баррелей в сутки на фоне морозов, штормов в Приморье и ремонтных работ в терминале Усть-Луга. Период перебоев продолжался с 22 по 28 января.
По данным издания, 29 января — 4 февраля объемы увеличились поставки из Усть-Луга и Приморска, 11 танкеров завершили погрузку в порту Козьмино.
"В результате еженедельные поставки нефти из России в среднем увеличились примерно на 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), до самого высокого уровня с начала 2024 года", — сказано в публикации.