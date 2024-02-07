МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Британии в группе G7 по санкциям заявила, что "семерка" стремится ограничить для России возможность использования теневого флота танкеров для транспортировки нефти. Это последний признак усиления западных санкций против Москвы, пишет Bloomberg. В МЭА назвали будущего мирового лидера по спросу на нефть

Согласно изданию, Россия при помощи теневых трейдеров и судоходных компаний собрала флот из сотен танкеров для транспортировки своей нефти после введения странами Большой семерки потолка цен на нефть. Такое маневр позволил Москве транспортировать нефть без использования услуг западных стран, таких как страхование и финансирование.

Однако теперь, страны, подписавшие соглашение о введение потолка цен на нефть, намерены заставить Россию вернуть преимущество в торговле западным участникам. "Мы мешаем России использовать свой теневой флот, что в свою очередь, позволит вернуть преимущество в поставках западным участникам, соблюдающих ценовой потолок", — заявила руководитель отдела по работе с предельными ценами на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску.

В частности, участники рынка обсуждают с правительствами разным стран вероятные морские и экологические риски, которые несет использование Россией теневого флота. Ранее Европейский союз ужесточил контроль за продажей старых танкеров неизвестным владельцам.

Ранее издание Reuters сообщало, что потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным, так как Россия сможет обойти этот механизм с помощью своих или азиатских танкеров и страховых услуг. По словам участников рынка, имеющегося "теневого флота" может хватить России, чтобы обойти запреты. Страна сможет использовать собственные суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры, которые не находятся в юрисдикции стран G7 или Евросоюза.