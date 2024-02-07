МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. США в 2023 году продали Китаю 167,8 миллиона баррелей нефти, нарастив поставки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные по взаимной торговле двух стран. В МЭА назвали будущего мирового лидера по спросу на нефть

Таким образом, поставки нефти в количественном выражении достигли максимума с 2020 года — тогда Штаты продали Поднебесной 176 миллионов баррелей. А в денежном выражении поставки в 2023 году достигли исторического максимума в 13 миллиардов долларов, показав двукратный рост по сравнению с 2022 годом.

Китай наращивает закупки нефти на фоне активного развития экспортно-ориентированного производства. О росте внимания Поднебесной к этой сфере экономики в январе сообщало агентство Блумберг. Тогда собеседники агентства отмечали, что это может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами.

Чтобы обыграть Китай, страны Запада уже действуют на опережение. Так, в настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. А Еврокомиссия в сентябре 2023 года начала обсуждать вопрос о введении тарифов для защиты производителей ЕС от импорта дешевых китайских электромобилей.