2024-02-07T18:19:21+03:00
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https://1prime.ru/oil/20240207/843010651.html
США увеличили поставки нефти в Китай в два раза
Нефть
Новости
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США в 2023 году продали Китаю 167,8 миллиона баррелей нефти, нарастив поставки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, выяснило РИА Новости, изучив открытые... ПРАЙМ, 07.02.2024
нефть, энергетика, новости, сша, китай, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. США в 2023 году продали Китаю 167,8 миллиона баррелей нефти, нарастив поставки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные по взаимной торговле двух стран.
Таким образом, поставки нефти в количественном выражении достигли максимума с 2020 года — тогда Штаты продали Поднебесной 176 миллионов баррелей. А в денежном выражении поставки в 2023 году достигли исторического максимума в 13 миллиардов долларов, показав двукратный рост по сравнению с 2022 годом.
Китай наращивает закупки нефти на фоне активного развития экспортно-ориентированного производства. О росте внимания Поднебесной к этой сфере экономики в январе сообщало агентство Блумберг. Тогда собеседники агентства отмечали, что это может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами.
Чтобы обыграть Китай, страны Запада уже действуют на опережение. Так, в настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. А Еврокомиссия в сентябре 2023 года начала обсуждать вопрос о введении тарифов для защиты производителей ЕС от импорта дешевых китайских электромобилей.