МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник. Исторический позор США. Йемен дает отпор "крупнейшей экономике мира"

"Американская база на месторождении "Омар" была обстреляна четырьмя ракетами", — сказал источник, отметив, что на территории базы прозвучали взрывы после обстрела.

Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над Дейр-эз-Зором.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.