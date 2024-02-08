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База США на месторождении нефти в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Нефть
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Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 08.02.2024
нефть, энергетика, новости, сирия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник.
"Американская база на месторождении "Омар" была обстреляна четырьмя ракетами", — сказал источник, отметив, что на территории базы прозвучали взрывы после обстрела.
Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над Дейр-эз-Зором.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.