МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нефтяные компании должны предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) данные о динамике оптовых и мелкооптовых цен на топливо до 9 февраля, сообщили журналистам в ведомстве. США рекордно закупились одним видом топлива из России

ФАС в ходе биржевого комитета обратила внимание нефтяных компаний на мелкооптовый сегмент рынка нефтепродуктов, основные потребители там сельхозпроизводители, независимые АЗС, транспортные предприятия-перевозчики, строительные компании.

"Все нефтяные компании сообщили, что объемы всех видов топлива обеспечиваются на достаточном уровне, в том числе непосредственно на базисах поставки, где нефтепродукты поставляют до потребителей на бензовозах. Кроме того, вертикально-интегрированные компании должны направить информацию по динамике оптовых и мелкооптовых цен до 9 февраля", — сообщили в ведомстве.

По данным службы, участники рынка нефтепродуктов признали на биржевом комитете эффективным применение критериев выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами. "Сейчас оптовая (биржевая) стоимость по различным видам топлива находится на уровне апреля прошлого года. В декабре 2023 года также было зафиксировано значительное снижение", — отметили в ФАС.

В конце января ФАС сообщала, что снижение оптовых цен на нефтепродукты в полной мере не отразилось в мелкооптовом сегменте. На этом фоне ведомство обещало запросить у нефтяных компаний данные о разнице динамики цен бензина и дизельного топлива в оптовом и мелкооптовом сегментах.