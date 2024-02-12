МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сланцевые нефтедобытчики США Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources объединятся в один нефтегазовый гигант стоимостью более 50 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Крупнейшие американские сланцевые компании наращивают добычу, сообщили СМИ

"Конкуренты Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources завершают слияние, в результате которого будет создан нефтегазовый гигант стоимостью более 50 миллиардов долларов", — пишет газета.

По словам источников, Diamondback может объявить об этом уже в понедельник, а объединение с Endeavour предоставит объединенной компании лидирующий статус в бассейне Permian, обеспечив ей почти такую же площадь разработок, как и у конкурирующей ConocoPhillips, а добыча нефти, вероятно, превысит 400 тысяч баррелей в день.

Endeavour была основана предпринимателем Отри Стивенсом. Долгое время она была одним из самых ценных предприятий в бассейне Permian, крупнейшем нефтяном участке США, расположенном между Техасом и Нью-Мексико.

Diamondback стала публичной в 2012 году. Это одна из самых быстрорастущих компаний в сфере применения технологии гидроразрыва пласта: за последнее десятилетие ее добыча нефти выросла примерно в 50 раз и достигла более 260 баррелей в день.

Источники также добавили, что слияние обойдется Endeavour примерно в 25 миллиардов долларов, а акционеры Diamondback будут владеть большей частью объединенной компании после ее закрытия. Компания Diamondback, базирующаяся в Мидленде, штат Техас, имеет рыночную стоимость около 27 миллиардов долларов.