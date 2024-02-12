МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в понедельник. Инвесторы фиксировали прибыль после роста котировок на прошлой неделе. По ее итогам обе марки нефти подорожали примерно на 6%, получив поддержку со стороны обеспокоенности напряженностью на Ближнем Востоке, а также ограниченности предложения из-за приостановки некоторых НПЗ.

К 10.22 по Гринвичу фьючерсы на Brent подешевели на 82 цента, или примерно на 1%, до 81,37 доллара за баррель, а контракты на WTI — на 74 цента, или также примерно на 1%, до 76,1 доллара за баррель.

На прошлой неделе главными факторами, определявшими динамику котировок на нефтяном рынке, были угрозы судоходству в Красном море, атаки беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, а также приостановка работы американских НПЗ для технического обслуживания, говорит брокер PVM Тамаш Варга.

Он отмечает, что это привело к сокращению предложения некоторых видов нефтепродуктов.

"Эти факторы пока не перестали действовать, — добавляет Варга. — На мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, это лишь коррекция".

Министр энергетики Саудовской Аравии сказал в понедельник, что у королевства достаточно незадействованного потенциала для добычи нефти. В январе крупнейший экспортер нефти в мире сообщил о сворачивании долгосрочных планов по наращиванию мощностей.

Между тем увеличения добычи нефти можно ожидать от США, где компании увеличили число используемых нефтегазовых буровых установок до максимума с середины декабря.

Понижательное давление на котировки оказывают усиливающиеся опасения относительно спроса.

Представители Федеральной резервной системы на прошлой неделе отмечали, что хотят увидеть дополнительные доказательства того, что инфляция в США будет продолжать движение к целевому уровню 2% и не начнет ускоряться, прежде чем поддерживать понижение процентных ставок. Высокие процентные ставки сдерживают рост, ограничивая спрос на нефть.

Во вторник выйдут индексы потребительских цен США, а в среду — данные по инфляции и Великобритании и ВВП еврозоны.

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне сказал, что не видит в данных подтверждения того, что спрос на нефть достиг пика. "Нам следует заканчивать с дебатами о пике спроса на нефть и инвестировать", — отметил он.

Прогноз Международного энергетического агентства (IEA) предполагает, что к 2030 году спрос на нефть достигнет пика, что подрывает аргументы в пользу долгосрочных инвестиций в добычу нефти.

С другой стороны, в ОПЕК считают, что в ближайшие два десятилетия спрос на нефть будет расти.