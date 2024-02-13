МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Отказ госкомпании Саудовской Аравии — Saudi Aramco — от планов в среднесрочной перспективе нарастить добычу нефти не должен быть истолкован как ожидание падения глобального спроса на это сырьё, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс. Bloomberg: Европа резко увеличила закупки нефти

"Прежде всего, я хочу уточнить, что не могу комментировать решение Саудовской Аравии… но это ни в коем случае не должно быть неправильно истолковано как мнение о том, что спрос падает", — сказал генсек в интервью агентству Рейтер в контексте заявления Saudi Aramco об отказе от своих планов роста добычи.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках — Азии, Европы и Северной Америки.

В начале февраля Saudi Aramco сообщила, что после получения директивы от министерства энергетики страны будет сохранять максимальную удерживаемую мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и не будет увеличивать ее до плановых 13 миллионов к 2027 году.