МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Выход Анголы из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) не вызывает беспокойства, это не первый случай, когда та или иная страна покидает организацию, да и при желании она сможет вернуться, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. В ОПЕК объяснили отказ Saudi Aramco наращивать добычу нефти

"Это не первый случай, когда член организации выходит из нее по собственным соображениям. У нас есть члены, которые уходят и присоединяются, и есть те, кто уходит и снова присоединяется, так что я не слишком обеспокоен этим", — сказал он в интервью агентству Рейтер.

Согласно сообщению, генсек также отметил, что и эта страна может вновь присоединиться к ОПЕК, если захочет это сделать в будущем.

В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало "национальным интересам".

Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из соглашений ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса.