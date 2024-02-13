МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в 2023 году, по оценке ОПЕК, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 10,9 миллиона баррелей в сутки, оказавшись чуть выше январского прогноза, а в 2024 году ОПЕК ожидает снижения еще на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона, следует из февральского доклада организации. Генеральный секретарь ОПЕК: Мировая экономика в этом году будет сильной

"В 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизилась на 0,1 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России примерно на 80 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, что составит в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что здесь учтены объявленные корректировки добычи до конца 2024 года", — говорится в докладе.

В январе ОПЕК оценивала снижение добычи нефти и конденсата в РФ в 2023 году в 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона баррелей в сутки.

"Согласно прогнозам, в 2025 году добыча жидких углеводородов в России незначительно увеличится, на 30 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Помимо наращивания добычи на нескольких месторождениях, будут запущены новые проекты "Лукойла", "Русснефти", "Шешмаойла", "Газпрома", "Роснефти" и "Синтек-Ойла", — добавляется в докладе.

Согласно таблицам, в 2023 году добыча нефти и конденсата в России составила 10,92 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году она снизится до 10,84 миллиона, а в 2025 году — вырастет до 10,87 миллиона баррелей в сутки.

Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составлять 9,45 миллиона баррелей в сутки. Новак говорил, что Россия достигла обещанного с мая 2023 года.

Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь — 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.