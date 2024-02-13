2024-02-13T15:54:57+03:00
2024-02-13T15:54:57+03:00
2024-02-13T15:54:57+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240213/843057407.html
ОПЕК снизила прогноз добычи нефти в США в 2024 году
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ОПЕК снизила оценку добычи нефти в США в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста на 0,31 миллиона баррелей в сутки — до 13,24 миллиона баррелей в сутки,... ПРАЙМ, 13.02.2024
нефть, энергетика, новости, сша, нефть, опек, добыча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ОПЕК снизила оценку добычи нефти в США в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста на 0,31 миллиона баррелей в сутки — до 13,24 миллиона баррелей в сутки, следует из февральского доклада организации.
В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2024 году на 0,34 миллиона баррелей в сутки.
По оценке ОПЕК, добыча нефти в США в 2023 году составила 12,93 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году может достичь 13,61 миллиона баррелей в сутки.
Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в 2024 году вырастет в годовом выражении на 0,54 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 21,43 миллиона баррелей в сутки. Прогноз снижен на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январской оценкой из-за неблагоприятных погодных условий в начале января, отмечается в докладе.