МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ОПЕК снизила оценку добычи нефти в США в 2024 году на 30 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает ее роста на 0,31 миллиона баррелей в сутки — до 13,24 миллиона баррелей в сутки, следует из февральского доклада организации. Генсек ОПЕК прокомментировал выход Анголы из организации

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2024 году на 0,34 миллиона баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в США в 2023 году составила 12,93 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году может достичь 13,61 миллиона баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в 2024 году вырастет в годовом выражении на 0,54 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 21,43 миллиона баррелей в сутки. Прогноз снижен на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январской оценкой из-за неблагоприятных погодных условий в начале января, отмечается в докладе.