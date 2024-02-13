МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ОПЕК понизила оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,15 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом — в среднем до 70,5 миллиона баррелей в сутки, следует из февральского доклада организации. В ОПЕК объяснили отказ Saudi Aramco наращивать добычу нефти

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 70,5 миллиона баррелей в сутки… Это отражает пересмотр в сторону понижения примерно на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца", — говорится в докладе.

Рост добычи нефти вне организации в 2024 году в январском докладе ожидался на уровне около 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия и Норвегия. Существенную поддержку росту также окажут шельфовые проекты в Латинской Америке и Северном море, добавляется в докладе. В то же время наибольшее снижение добычи прогнозируется в Мексике и России.

В 2025 году добыча нефти странами вне ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 71,8 миллиона баррелей в сутки. Рост будет простимулирован за счет увеличения объемов добычи в США, Бразилии, Канаде, Казахстане и Гайане, в то время как они значительно сократятся в Мексике и Анголе, следует из доклада.