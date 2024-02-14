МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду в Азии после выхода данных Американского института нефти (API), свидетельствовавших о более сильном, чем ожидалось, росте запасов нефти на отчетной неделе. Инвесторы же в очередной раз поумерили ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США.

По состоянию на 04.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 11 центов, или 0,13%, до 82,66 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 3 цента и торговались по 77,84 доллара за баррель.

"Ралли цен было остановлено более высоким, чем ожидалось, показателем инфляции в США, который может отложить на более поздний срок начало снижения процентных ставок", — сказал Савро Саркар из DBS Bank.

"Кроме того, рост коммерческих запасов нефти может превысить прогнозы, а приостановка работы одного из НПЗ компании BP негативно отражается на спросе", — добавил он.

Согласно представленным во вторник данным API, запасы нефти на неделе 3-9 февраля выросли на 8,52 млн баррелей.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали повышения показателя на отчетной неделе на 2,6 млн баррелей.

"Наращивание запасов нефти оказало довольно медвежье влияние на котировки, однако это нивелировали значительные сокращения запасов нефтепродуктов", — пишут аналитики ING. Вероятно, эти данные отражают последствия незапланированной остановки работы НПЗ в Уайтинге, мощностью 435 000 баррелей в день.

Данные API свидетельствовали о падении запасов бензина на 7,23 млн баррелей, а дистиллятов — на 4,02 млн баррелей. Аналитики ожидали значительно более скромного расходования запасов.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут опубликованы в 15.30 по Гринвичу.

Негативное влияние на рынок нефти также оказали данные, согласно которым темпы роста потребительских цен в США в январе оставались весьма высокими. Участники рынка ожидают, что руководство ФРС будет в течение более долгого времени занимать выжидательную позицию, прежде чем снизить процентные ставки. Это может затормозить рост экономики и спрос на нефть.

Пересмотр ожиданий относительно сроков начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС способствовал росту доллара до 3-месячного пика. Укрепление доллара негативно отражается на спросе на нефть со стороны покупателей, использующих иные валюты.

Аналитики ANZ полагают, что падение котировок нефти отчасти связано с опасениями относительно предложения со стороны ОПЕК, несмотря на в целом бычий прогноз спроса, представленный картелем во вторник.

"Ежемесячный отчет ОПЕК…вызвал опасения относительно приверженности альянса сохранению недавно осуществленных ограничений добычи. Только Кувейт и Алжир выполнили свою задачу по уменьшению производства, тогда как уровни добычи в Ираке намного превосходит согласованную квоту", — пишут аналитики ANZ.