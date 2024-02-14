МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 февраля, подскочили на 12 миллионов баррелей, или на 2,8%, — до 439,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. ОПЕК сохранила прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 2,6 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 28,8 миллиона баррелей с 28,1 миллиона.

В то же время запасы бензина в США сократились на 3,7 миллиона баррелей (1,5%), до 247,3 миллиона баррелей. Аналитики ждали снижения лишь на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,9 миллиона баррелей (1,5%), до 125,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,6 миллиона баррелей.

Ведомство также отмечает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 февраля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,975 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в ноябре прошлого года составила 13,31 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в декабре показатель вырос до 13,34 миллиона баррелей в день, в январе — сократился до 12,62 миллиона. А за весь 2023 год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 110 тысяч баррелей в день, до 13,1 миллиона баррелей в день, на 2025 год — повысило на 50 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона.