МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре упали на 24,1 миллиона баррелей, составив 2,761 миллиарда баррелей, и были на 85,9 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР упали на 24,1 миллиона баррелей в декабре, отражая снижение во всех трех регионах. Составив 2,761 миллиарда баррелей, они оказались на 85,9 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет", — указывает МЭА в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.