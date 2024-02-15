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Нефтяные запасы в странах ОЭСР упали в декабре, заявили в МЭА
Нефть
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Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре упали на 24,1 миллиона баррелей, составив 2,761 миллиарда баррелей, и были на 85,9 миллиона баррелей ниже... ПРАЙМ, 15.02.2024
нефть, энергетика, новости, мир, мэа, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре упали на 24,1 миллиона баррелей, составив 2,761 миллиарда баррелей, и были на 85,9 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР упали на 24,1 миллиона баррелей в декабре, отражая снижение во всех трех регионах. Составив 2,761 миллиарда баррелей, они оказались на 85,9 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет", — указывает МЭА в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.