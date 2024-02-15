ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на поставку 2,95 миллиона баррелей нефти за 229,5 миллиона долларов для пополнения своих стратегических резервов, следует из отчетности ведомства. Спрогнозирован рост потребления нефти в Китае в 2024 году

"По состоянию на 15 февраля 2024 года были финализированы контракты на покупку 2,95 миллиона баррелей на общую сумму 229,5 миллиона долларов", — указано в документе.

В частности, 1,5 миллиона баррелей нефти поставит компания Atlantic Trading & Marketing, североамериканское подразделение британской корпорации BP направит 300 тысяч, американская ExxonMobil — 350 тысяч, а Macquarie Commodities Trading — еще 800 тысяч баррелей.

Поставки по указанным контрактам запланированы на июнь 2024 года.

Уровень стратегического резерва нефти в США по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего 1 тысячу баррелей.

В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах по закупке до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.