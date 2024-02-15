США заключили договора на 2,95 млн баррелей нефти за $229,5 млн для стратрезерва
ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на поставку 2,95 миллиона баррелей нефти за 229,5 миллиона долларов для пополнения своих стратегических резервов, следует из отчетности ведомства.
"По состоянию на 15 февраля 2024 года были финализированы контракты на покупку 2,95 миллиона баррелей на общую сумму 229,5 миллиона долларов", — указано в документе.
В частности, 1,5 миллиона баррелей нефти поставит компания Atlantic Trading & Marketing, североамериканское подразделение британской корпорации BP направит 300 тысяч, американская ExxonMobil — 350 тысяч, а Macquarie Commodities Trading — еще 800 тысяч баррелей.
Поставки по указанным контрактам запланированы на июнь 2024 года.
Уровень стратегического резерва нефти в США по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего 1 тысячу баррелей.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах по закупке до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.
https://1prime.ru/oil/20240215/843083802.html