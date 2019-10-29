МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов вместе с Банком России во вторник представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Проект закона, который направлен на внедрение новой системы, был презентован в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым.

Отмечается, что гарантированный пенсионный план в будущем предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

"Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было с одной стороны доходно, с другой стороны гарантированно, и с третьей стороны чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват", — заявил Моисеев.

"В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма", — добавил в свою очередь Швецов.

Поясняется также, что пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ.

Будет также предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателей в том случае, если они софинансируют взносы граждан, а также социальный вычет гражданам, если они платят свыше 6% от месячной зарплаты.

Гарантированный пенсионный план будет абсолютно добровольной системой. Начиная с момента первого такого платежа договор будет считаться заключенным.

Размер такого взноса гражданин будет определять самостоятельно без ограничений, но освобождаться от налога на доходы физических лиц будет только 6% от зарплаты.

Менять размер взноса россиянин сможет столько раз, сколько захочет. Помимо этого предусмотрена возможность приостановки уплаты пенсионных взносов на срок не более пяти лет неограниченное количество раз.

Новая система будет предусматривать для россиянина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП: в это время он сможет вернуть перечисленные в систему деньги.

Предполагается распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.