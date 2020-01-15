МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции страны регулярную индексацию пенсий. Путин: С января 2020 года семьи получат маткапитал при рождении первенца

"Здесь же (нужно) закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. Имея в виду здесь применить регулярную индексацию пенсий", — сказал президент.

Он также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.

"Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Только по его результатам принимать окончательное решение. Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти — должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди", — отметил он.