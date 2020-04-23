МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Из-за грядущих майских праздников и введенного в России режима самоизоляции будут изменены графики выплат пенсий.

В настоящее время сроки выплаты пенсий в начале мая не утверждены.

Пенсионеры могут проверить данные о выплачиваемой им пенсии на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), для этого в меню надо выбрать "Информация для жителей региона" и ввести свой субъект.

Если следовать обычному графику выплат пенсий, то пенсионеры могут получить свои деньги перед майскими праздниками либо после них в случае, если день выплат выпадает на праздник. Если же дата не совпадает с праздничным днем, то выплата пенсий будет проводиться как обычно.

В мае 2020 года индексация пенсионных начислений в России производиться не будет, поэтому все выплаты будут соответствовать прежним размерам.