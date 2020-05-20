МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В Российской Федерации могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

Эта инициатива содержится в плане по восстановлению экономики страны, который министерство экономического развития РФ направило на рассмотрение правительства.

МЭР предложило до конца текущего 2020 года отправить на пенсию тех граждан России, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года.

Сейчас, при действующем законодательстве, такая возможность доступна только тем россиянам, кто лишился работы за два года до наступления пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.

Также Минэкономразвития предусматривает повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца: вместо 1,5 тысячи рублей (минималка в настоящее время) его предлагается поднять до 4,5 тысячи рублей.

Помимо этого источник отметил, что в документ, предлагаемый правительству, постоянно вносятся правки. Окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.