МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии. авторы инициативы — депутаты от партии ЛДПР — внесли в нижнюю палату парламента поправки, которые предусматривают начисление надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше.

Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов предложения, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Соавторами документа являются вице-спикер Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев и сенатор Сергей Леонов.

Сейчас в законе "О страховых пенсиях" предусмотрено, что граждане старше 80 лет получают повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Это обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — отмечают депутаты ЛДРП в пояснительной записке к документу.

Они также пишут о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит тех, кто уже достиг возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

Такая международная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомическую и физиологическую специфику. Парламентарии отмечают, что к такой же классификации придерживаются и геронтологи.

"Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки… В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", — сообщается в записке.

В случае, если такая инициатива будет принята, то обновленный закон "О страховых пенсиях" может вступить в силу уже с 1 января 2021 года.