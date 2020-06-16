МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В России с 1 июля текущего года пенсионеры-опекуны, а также попечители детей до 18 лет, будут получать индексированные ежемесячные выплаты.

Соответствующий проект закона в марте приняла нижняя палат парламента РФ, после чего документ подписал президент страны Владимир Путин.

Авторы этого предложения — председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

"Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", — комментировал ранее эту инициативу Володин.

Ранее, по словам Неверова, указанная категория россиян пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей. Из-за этого их относили к числу работающих пенсионеров и их выплаты не попадали под ежегодную индексацию.

В Пенсионном фонде в срок до 15 июня должны были перепроверить и актуализировать списки таких пенсионеров-опекунов. До 24 июня будут подготовлены все необходимые документы для почтовых и кредитных организаций, которые переводят выплаты гражданам.

В целом по стране расходы на такую индексацию выплат до конца текущего 2020 года должны составить 720 млн рублей.